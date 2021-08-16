Вот что бывает, если о Литве попытаешься рассказать все как есть

Местному блогеру Лауринасу Рагельскису сожгли автомобиль. И, естественно, концов не найти. В последнее время автор блога под названием "Литовец рубит правду" выступал с резкой критикой литовских властей и даже обвинял их в том, что они помогали "раскачивать" те самые беспорядки, которые прошли в Вильнюсе в прошлый вторник. Видимо, так литовский режим мстит за правду.