Война, бюджет и рабочие места: почему Европа вынуждает украинских мужчин возвращаться домой

Европа закрывает двери. Мало кто из граждан Украины сейчас сможет попасть в страны Евросоюза. Глава Минобороны Польши заявил прямо: украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Миграционный кризис и его влияние на европейский бюджет, который уже "трещит по швам", по мнению экспертов, напрямую связан с такой инициативой.

Катерина Волкова, экономист, блогер (Россия):

"Запрет на прием Европой парней, которые подлежат мобилизации, можно рассматривать с нескольких сторон. С одной стороны, на таком поверхностном уровне очевидно, что война должна продолжаться, именно поэтому тех, кто может воевать, нужно оставлять в Украине. И, кстати, именно поэтому и Европа, и Америка не так уж обращают внимание на деятельность ТЦК, которая противоречит любым законам, гуманизму. Но есть и другой, более фундаментальный план, который лежит в основании всего этого, - огромное давление, которое оказывает миграция и беженцы на европейский бюджет, который уже трещит по швам. Здесь, собственно, вопрос: кем хотят работать ребята из Украины? Наверное, они не пойдут на производство. Наверное, они не являются какими-то подготовленными токарями, слесарями. Нет, это люди, которые либо хотят жить на пособие, либо хотят работать на офисной спокойной работе. Европейцев это не устраивает, у них и своих людей такого рода избыток".