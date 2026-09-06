"Война двух инвалидов", или Как Аргентина и Великобритания устроили Фолклендский передел

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с экстренным обращением к нации, в центре которого оказалась давняя болезненная тема - спорные острова, известные как Фолклендские (для британцев) или Мальвинские (для аргентинцев). Поводом для резких заявлений стали планы по началу добычи нефти на морском шельфе вблизи архипелага.

Нефтяной триггер и пересмотр позиции США

Прежде чем вникать в суть происходящего, стоит разобраться, из-за чего начался весь сыр-бор. В результате войны 1982 года британцы завоевали Фолклендские (Мальвинские) острова. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер тогда отправила целый флот и показала: Британия - владычица морей.

Уже в 2026 году своей речи Милей сослался на недавние слова президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре исторической позиции Америки по вопросу принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов. По мнению аргентинского лидера, Штаты видят в Аргентине надежного партнера, разделяющего западные ценности, но "угрозы насчет островов не являются безобидными".

Хавьер Милей

Ключевым раздражителем для Буэнос-Айреса стал проект под названием Sea Lion, реализуемый компаниями Navitas Petroleum (Израиль) и Rockhopper Exploration (Великобритания). Согласно заявлению аргентинского президента, в ближайшие месяцы на шельфе планируется запустить добычу нефти.

"Это значит, что если мы не будем действовать решительно и оперативно уже сегодня, то через несколько месяцев у них появятся технические возможности для захвата нефтяных запасов, залегающих в наших морских водах - ситуация, с которой мы прежде не сталкивались. Если мы допустим подобное, то тем самым создадим для британского правительства стимул к углублению оккупации островов и эксплуатации наших природных ресурсов", - заявил Милей.

50 тыс. баррелей как яблоко раздора

Несмотря на громкие заявления, реальные объемы добычи на спорном участке относительно невелики в глобальных масштабах. Израильская Navitas Petroleum, занимающаяся разработкой месторождений нефти, просчитала, что скважина будет давать около 50 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения: Аргентина (не самая нефтяная страна) добывает более 900 тыс. баррелей в день, а Венесуэла и того больше - 1,2 млн баррелей за 24 часа.

Play Волков и Сыч | Разборки силовиков Украины | США и Британия делят Аргентину | Протесты в Испании Политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. В новом выпуске интерактивного подкаста "Волков и Сыч": - Бандитские разборки украинских силовиков. Полевые командиры берут власть в свои руки. - США и Британия делят Аргентину. Кому выгоднее политическая авантюра? - И массовые протесты в Испании. Местные боятся оккупации мигрантов.

Однако, как отмечают ведущие подкаста "Волков и Сыч" Алексей Волков и Андрей Сыч, нефти хоть и немного, но вопрос заключается в другом - Америка имеет необходимость затеять перепалку с британцами. Видимо, не оставляют в покое Дональда Трампа шуточки, отпущенные в его адрес во время апрельского визита в США Карлом III.

В большой политике экономика уступает место и геополитическому торгу. На фоне этого Милей уже заручился поддержкой соседнего Чили. Сообщается, что в обмен на признание Аргентиной суверенитета Сантьяго над Магеллановым проливом, чилийская сторона подтвердила принадлежность Мальвин Аргентине. В общем, началось перекраивание карты мира наживую.

"Война двух инвалидов": почему у Лондона и Буэноса-Айреса может не случиться полноценной войны?

В информационной среде перспективы гипотетического военного конфликта описываются с изрядной долей скепсиса. Некоторые СМИ написали, что это будет "война двух инвалидов", намекая на слабость обеих сторон.

Аргентина находится в тяжелом экономическом положении, а Великобритания, некогда считавшаяся "владычицей морей", переживает не лучшие времена. Британцам даже пришлось остановить военные учения в Уэльсе ради экономии 30 млн фунтов. Кроме того, для поддержания хода одних кораблей британцам приходится разбирать на запчасти другие суда, что делает повторение масштабного похода Маргарет Тэтчер 1982 года практически невозможным.

Золотой "залог" в 5 млрд долларов

Но у Лондона (не будь он Лондоном) есть небольшой козырь в кармане. Несколько лет назад Милей для сохранности отправил в британскую столицу чартерными рейсами British Airways 62 т драгоценного металла (оценочно на 5 млрд долларов). Теперь на фоне обострения риторики этот "золотой запас" может стать предметом закулисных переговоров по транспортировке его из Соединенного Королевства в Соединенные Штаты.

К слову, некоторые страны, наоборот, начали вывозить золото из США в Великобританию, потому что там оно ликвидное, а в случае кризиса его можно на местном фондовом рынке продавать или покупать.

Внутренний фронт Хавьера Милея

Обострение внешнеполитической повестки происходит на фоне падения рейтингов самого аргентинского президента внутри страны. В августе там прошли протесты - почвой для них стало закрытие в Аргентине более 30 тыс. компаний за год.

Милей, известный своими либертарианскими взглядами и политикой шоковой терапии, в ответ на критику обвинил в организации беспорядков "зеленые платки" (символ феминизма в Аргентине), переложив ответственность за экономические провалы и сами протестные митинги на женщин.

Может быть, через годы шоковых реформ, внутренних и внешних противостояний аргентинцы что-то и поймут, но пока страна находится в большом раздрае.

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