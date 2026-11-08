Война и деньги: кто и как зарабатывает на крупнейших конфликтах

Что нельзя измерить цифрами и почему эхо сражений может греметь полвека - Минск призывает одуматься

Война и деньги. Чего стоили миру самые крупные конфликты, кто и как на них зарабатывал? Что нельзя измерить цифрами и почему эхо сражений может греметь даже полвека? Безумная милитаризация - как сложить пазл безопасности сегодня?

Опасный поворот истории - Минск призывает одуматься. В "Понятной политике" - о том, как избежать эпохи глобального беспорядка. Смотрите в понедельник после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.by.