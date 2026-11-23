Можно ли легализовать большую войну с помощью несуществующей угрозы и бутафорской пробирки? В начале 2000-х годов произошло две катастрофы, и вторая выросла прямо из пепла первой.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке атакованы башни-близнецы. Пока спасатели еще разбирали дымящиеся завалы Всемирного торгового центра, в Пентагоне и Белом доме уже искали зацепки, чтобы привязать этот теракт к Багдаду.

Ричард Кларк, экс-советник президента США (1998-2003 гг.):

"11 сентября министр обороны Дональд Рамсфельд сказал президенту в моем присутствии: "Теперь мы можем начать войну в Ираке". Я был ошеломлен. Я не понимал, какое отношение к 11 сентября имеет Ирак. Сначала я подумал, что, возможно, Рамсфельд шутит, потому что он сказал: "Да, мы можем войти в Афганистан. Да, мы можем бомбить Афганистан, но там недостаточно целей". И я подумал: "Недостаточно целей? Это шутка?" "Нам нужно бомбить много чего, чтобы после 11 сентября доказать, что мы все еще большая и могущественная страна" - я не совсем понял, что он имел в виду. И президент сказал мне, кажется, 12 числа: "Я хочу, чтобы вы собрали все доказательства участия Ирака в терактах". У меня сложилось впечатление, что он хотел, чтобы мы нашли связь с Саддамом".

Планы по свержению Саддама Хусейна родились задолго до 2001 года. Еще в 1997-м группа влиятельных американских неоконсерваторов, среди которых были будущие ключевые фигуры администрации Буша младшего, учредила аналитический центр "Проект за новый американский век".

В программных документах открыто фиксировалось: чтобы США взяли на себя роль мировой сверхдержавы, необходимо событие столь же катастрофичное, как, например, Перл-Харбор. Спустя ровно год трагедия 11 сентября стала именно тем триггером, который позволил перевести теорию в практическую плоскость.

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):

"События 11 сентября 2001 года - это масштабная политико-экономическая и психологическая операция, которую готовили заранее, планировали. Нельзя забывать о том, что еще в начале 1990-х годов Соединенные Штаты активно озаботились тем, чтобы создать максимально выгодные для себя условия для дестабилизации Большого Ближнего Востока. Но в начале 1990-х были другие дела и задачи. С избранием на президентский пост Буша младшего активизировался этот план. Почему не только политико-экономическая задача ставилась, но и психологическая? Потому что это действительно колоссальный шок был для всего мира. И под этот шок, под эту эмоцию можно было реализовать любые задачи".

Подготовка к военным действиям займет два года, а в самих Штатах начинается игра в зеркала - умелая информационная манипуляция: неоднократное повторение о том, что вторжение - это необходимость. Чтобы не повторилось 11 сентября, Саддам Хусейн должен быть лишен власти даже насильственно.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"К 2002 году практически 66 % американского общества верило в связь событий 11 сентября с "Аль-Каидой" и связь Саддама Хусейна с "Аль-Каидой". Около 75 % понимало, что в Ираке есть оружие массового поражения, либо оно может быть получено в кратчайшие сроки, и 86 % придерживались мнения, что Саддама Хусейна надо устранить физически и как можно быстрее".

За два года - с 11 сентября 2001 года по 11 сентября 2003 года - было сделано как минимум 935 ложных заявлений о том, что Багдад причастен к терактам и изготавливает химическое и биологическое оружие. Ложь станет основанием для вторжения в страну.

Кто и зачем придумал иракское химическое оружие? Раскроем закулисье самой громкой информационной спецоперации начала 2000-х в первой серии документального проекта "Игра без правил" - "Война из пробирки". Премьера уже 24 ноября на "Первом информационном" в 11:10 и 21:20.