Война как способ заработка: как конфликты меняют экономику и политику на десятилетия

Однополярный мир и спонсоры разрушений фактически придвинули планету к пропасти. Люди застыли на опасном повороте истории. Если не остановимся, впереди ждет Третья мировая война, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. А еще о том, что мир устал от войны.

В Вашингтоне, Брюсселе и Киеве слова про усталость, скорее всего, назовут очередной пропагандой. И зря, потому что за ними стоит не оценка, а расчет и политическое чутье. И этот расчет опирается на вещь, которую круговая порука Запада предпочитает не замечать - люди действительно устали. Устали избиратели, бюджеты и армии. Вопрос заключается не в том, устали ли все, а в том, кто и на каких условиях сможет конвертировать усталость в мир.

К слову, цены на авиабилеты в Европе могут вырасти на 20 % в 2027 году. Италия рискует остаться без макарон из-за топливного кризиса. Электричество в Эстонии подорожало на 500 % после выхода из БРЭЛЛ. А еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал запастись теплыми вещами.

Европейские СМИ свели и экономические потери Украины. Только на прямые нужды ВСУ ей необходимо около 5 млрд долларов в месяц, или 30 % ВВП в год, а восстановление в течение 10 лет после окончания войны обойдется почти в три ВВП, или в 500 млрд евро. По оценкам Владимира Зеленского, из страны уехали без малого 10 млн человек - фактически каждый четвертый.

Четыре года войны в Украине изменили весь мир, констатировал телеканал CNN. В глобальной политике хаос, в современной войне - революция дронов, в Евросоюзе - поиск новой идентичности, в США - отход от роли безусловного мирового гегемона. Украинцам же осталась лишь стойкость перед лицом потерь и военной усталости.

Две трети украинцев (66 %) считают, что Киев должен стремиться к скорейшему прекращению войны путем переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Gallup. С 2024 года, как отмечают социологи, тенденция в пользу дипломатического урегулирования лишь укрепляется.

Но может ли усталость людей закончить конфликт в Украине? Ответ короткий: сама по себе - нет. Усталость не подписывает договоров, а меняет только одно - готовность платить. А чтобы закончить войну, нужно не прекратить платить, а договориться о будущем. Это разные вещи, и их постоянно путают. В противном случае случится большая трагедия.

Впрочем, усталость делает одну важную вещь - сужает коридор возможного для политиков. Когда избиратель устал, у правительства остается меньше времени, денег и меньше права на ошибку, и тогда политик начинает искать не победу, а выход. А это уже полдела.

Устав от войны и даже ее закончив, всегда нужно думать: а что будет после? Последствия могут ранить еще очень долго. И если жертвы еще хоть как-то поддаются подсчету, то как оценить огромное эхо войны, которое будет будоражить общество после того, как выстрелы прекратятся. Примеры в истории, к сожалению, есть.

По подсчетам специалистов, Первая мировая война в пересчете тогдашних фунтов, марок, франков и царских рублей на сегодняшние доллары обошлась человечеству примерно в 3 трлн долларов, что сопоставимо с величиной глобального ВВП предвоенного 1913 года.

Вторая мировая война стоила странам-участникам уже свыше 15 трлн в сегодняшних долларах.

И тем не менее у безжалостной экономики конфликтов и войн всегда есть те, кто теряют, и те, кто снимают сливки. Как отмечается в ряде исследований, США вступили в Первую мировую войну нацией должников, а по ее окончании стали крупнейшим кредитором и получили доступ к ранее закрытым для Америки европейским рынкам.

Чего стоили миру самые крупные конфликты, кто и как на них зарабатывал. Безумная милитаризация: как сложить паззл безопасности сегодня. Об этом и не только рассказали в новом выпуске проекта "Понятная политика".