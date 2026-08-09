В польском политическом истеблишменте нарастает кризис, который может кардинально изменить расклад сил перед осенними выборами 2027 года.

Партия "Право и справедливость" (PiS), которая долгие годы доминировала на политической сцене, переживает серьезный раскол. Она теряет коалицию из 40 депутатов польского Сейма, которых объединил бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий во фракцию "Развитие плюс".

Внутренние противоречия между лидером PiS Ярославом Качиньским и Матеушем Моравецким перешли в открытую фазу. Качиньскому на это пришлось реагировать. Он заявил, что "Право и справедливость" и "Развитие плюс" - это как дышать двумя легкими. Звучит как выставленный диагноз.

Конфликт имеет давние корни. Решающим моментом стало заявление Качиньского о том, что в случае победы партии на следующих парламентских выборах в 2027 году Моравецкий не попадет на пост премьера. Обиженный политик, обладающий серьезным весом и узнаваемостью, начал собирать вокруг себя преданных людей, что привело к созданию отдельной фракции. Качиньский, привыкший управлять партией авторитарно, теперь вынужден реагировать на вызовы изнутри, но его позиции ослабли.

Показательно, что этот кризис - лишь часть более масштабного процесса атомизации политических сил в Польше. Ранее раскол пережила и партия "Польша-2050". Как отмечают аналитики, времени до выборов еще много, но это не останавливает элиты от передела портфелей и зон влияния уже сейчас.

"Ярослав Качиньский теряет свое лидерство среди правых по разным причинам. Отделение Моравецкого и его группы усилит политические позиции президента Польши Кароля Навроцкого. Вы сами знаете, комментируете, наблюдаете этот политический мирок "Права и справедливости" уже много лет. Никогда до сих пор о Ярославе Качиньском не говорили так плохо в рядах его собственной партии. В основном Качиньский управлял партией авторитарным образом. По-моему, это неправильно. У меня тоже довольно жесткая рука в "Гражданской платформе", но именно этот тип руководства заканчивается, когда внезапно выясняется, что те, кто был абсолютно послушным в течение многих лет, внезапно встают и громко говорят, что король голый, и это не только Моравецкий. Все больше и больше людей высказывают подобные мнения по ту сторону. И да, безусловно, правым тяжеловесом является президент Навроцкий, и я не говорю здесь о габаритах и боксе, только в этом, наверное, не совсем предсказанном Качиньским поединке между ними, на мой взгляд, у Качиньского нет шансов", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Однако эксперты указывают на двойственность происходящего. С одной стороны, внутренние дрязги в Польше снижают уровень агрессивной риторики в отношении соседей, особенно Беларуси. Хоть милитаризация границы и расширение армии продолжаются, спал публичный градус истерики, белорусское государство перестали называть экзистенциональной угрозой. С другой стороны, официальная Варшава по-прежнему использует внешнюю "угрозу" как инструмент отвлечения внимания от внутренних экономических и социальных проблем, сохраняя финансирование структур, работающих на смену власти в соседних государствах.

Особое беспокойство вызывает рост ультранационалистических настроений. Политики вроде Гжегожа Брауна набирают популярность, и если его поддержка составляет лишь 6 %, то через несколько лет этот показатель может значительно вырасти, питая идеи "Польша для поляков" и провоцируя социальную напряженность. Кстати, фамилия Гжегожа переводится как "коричневый". Совпадение?

В более широком контексте в Польше все громче звучат вопросы о будущем страны в рамках НАТО и ЕС. Эксперты и политики отмечают, что эти альянсы создавались в том числе для сдерживания Германии, однако сегодня милитаризация ФРГ поощряется, что вызывает тревогу. Поляки задаются закономерным вопросом: не появится ли четвертый раздел Польши в учебниках истории, если официальная Варшава продолжит проводить политику подогрева военной истерии на своей территории и содействия официальному Брюсселю, являющемуся проводником трансатлантических корпораций, активно зарабатывающих на военизации.

Показательно и мнение простых поляков, которые в соцопросах отмечают, что не видят разницы между кандидатами. Меняются лица - Моравецкий, Туск, Навроцкий, Качиньский, но суть политики остается неизменной. Это свидетельствует о глубинной консолидации институциональной политики Запада, где смена, например, администраций в США или правительств в Европе не меняет глобального курса. Внутренний кризис в Польше, несмотря на шум, вряд ли приведет к смене внешнеполитического вектора, который всецело ориентирован на трансатлантические корпорации и военные бюджеты.

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