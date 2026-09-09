Война с Ираном обошлась американцам в 100 млрд долларов дополнительных расходов на энергию

Непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке дорого обходится простым американцам. По информации The Independent, война с Ираном привела к резкому росту цен на энергоносители.

Дополнительные расходы граждан США на энергию составляют 100 млрд долларов. Эта сумма растет на 1 млн долларов каждые 2 минуты.

Настоящий шок автолюбители испытали в минувшие выходные, когда розничная стоимость бензина на АЗС по всей стране уверенно перешагнула отметку в 4 доллара за галлон. Параллельно у пиковых значений удерживаются и цены на дизельное топливо.

Издание подчеркивает, что именно этот стремительный рост цен на заправках и коммунальных платежей стал главной причиной недовольства американцев подходом Трампа к ведению войны с Ираном, которая все сильнее ставит под угрозу внутриполитическую стабильность США.