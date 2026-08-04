Война с Ираном почти исчерпала запасы высокоточных дальнобойных ракет США

Военная кампания Вашингтона на Ближнем Востоке привела к критическому истощению запасов высокоточных дальнобойных ракет Соединенных Штатов.

По данным агентства Reuters, за пять месяцев войны с Ираном Пентагон израсходовал практически все армейские ракеты ATACMS и их новейшие аналоги PrSM, а также почти половину запаса крылатых ракет Tomahawk.

Для восполнения дефицита Центральное командование США вынуждено перебрасывать боеприпасы из других регионов мира.