Война между наркокартелями и правительством: кому в Эквадоре достанется кокаиновая магистраль

На минувшей неделе Эквадор чуть было не превратился в пиратскую республику - наркокартели объявили войну правительству. Был момент, когда исход противостояния был не очевиден. По правде говоря, не очевиден победитель еще и сейчас. Наркотрафик и привязанные к нему финансовые потоки определяют жизнь многих стран этого региона - от Перу до США.

Тот, кто убивает кокаинового дракона, обычно сам становится этим драконом. Ведь победитель получает все. Вполне возможно, что и сейчас в Эквадоре шла не война с картелями, а война за создание суперкартеля. Подробности рассказал корреспондент АТН Олег Романов.

Еще лет пять назад Эквадор был заурядной южноамериканской страной - торговал розами, бананами и немножко нефтью. Был чрезвычайно любим туристами, ведь именно Эквадору принадлежат знаменитые Галапагосские острова, где вольготно живут черепахи-гиганты, а также разнообразное иное зверье.

В последнее время столица страны Кито стремительно рванула в планетарные лидеры по числу убийств. 5 лет назад в год находили по 5 жертв на 100 тыс. населения, а в 2022 году - уже 25 на 100 тыс. (рост на 400 %).

Теперь редкий турист доберется до даунтауна Кито, который еще недавно был известен миру как хорошо сохранившийся и самый обширный в Южной Америке городской центр колониальной постройки. И наверняка убудет число желающих поучаствовать в знаменитом эквадорском аттракционе.

Нельзя сказать, что наглость местных гангстеров была способна кого-нибудь удивить. Дневные перестрелки в портовом городе Гуаякиль давно уже стали нормой, а в последнее время подобное перестало удивлять и в Кито, а также в сонных провинциальных городках. В 2023 году картели убили одного из кандидатов в президенты страны средь бела дня, внаглую, фактически предъявив властям ультиматум.

После этого претенденты на высший пост в стране поголовно надели бронежилеты, а миллиардер Даниэль Нобоа, который в октябре 2023 года стал президентом Эквадора, перемещался исключительно на вертолете и без нужды свою латифундию не покидал.

В общем криминальный бунт, который начался во вторник, удивил только размахом - бандиты атаковали государство отовсюду и сразу. Была захвачена студия одного из телеканалов, а ведущих заставили умолять президента о примирении с картелями. Чтобы журналисты были искренней, им в карманы насовали взрывчатки.

Одновременно были взяты в заложники охранники крупнейших тюрем, преступники ворвались в университет Гуаякиля. Полицейских и военных бандиты принялись расстреливать на улицах. Очередями и одиночными выстрелами снимали охрану даже у президентского дворца. На улицах появились босяки с гранатометами, а силовики перемещались лишь на броневиках и только между собственными казармами. Вполне ожидаемо - президент Нобоа заявил, что страна находится в состоянии "внутреннего конфликта", и ввел на 60 дней военное положение.





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Этот конфликт получил статус немеждународного вооруженного конфликта. Это является основанием для вооруженных сил в дальнейшем применять летальное оружие. Таким образом, налицо изменение правил ведения боевых действий. Противостоящие нам группы получили статус террористов. А против них мы вправе применять летальное оружие. Хайме Вела Эрасо, глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора

Далее все разворачивалось словно по сценарию комикса, где зло совсем уж восторжествовало, но добро в последний момент угрем выскальзывает из вражеских рук и одерживает победу. Власти провели более 300 рейдов, задержали 329 человек, освободили 40 заложников. Под ружье поставлена почти вся армия - 22,5 тыс. человек. Правда, по словам того же президента Нобоа, вооруженных гангстеров в стране насчитывается 20 тыс. По официальным данным, погибло в конфликте не более 20 человек, хотя только на кадрах, которые публиковали бандиты, трупов гораздо больше. Властями декларируется нарочито убедительная победа, но картинка мало кого убеждает.

Эквадор начал радикально меняться лет шесть назад, после ухода президента Рафаэля Корреа, который вместе с Уго Чавесом и Эво Моралесом был символом левого реванша в Южной Америке. После поворота вправо страна быстро превратилась в логистический центр наркокартелей - кокаин производят в Колумбии и Перу, доставляют в Эквадор, а отсюда переправляют по морю или по суше в Мексику.

У Кито начался медовый месяц с Вашингтоном - и картели сделались всевластными. Тут налицо простая экономическая логика. Главный потребитель кокаина - США. Транспортировку наркотиков всегда крышевали спецслужбы, с кокаином, наверняка, обстоит все в точности так же.