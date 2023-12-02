ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Война на Ближнем Востоке возобновилась с новой силой

С новой силой началась война на Ближнем Востоке. Хрупкое перемирие закончилось, и вчера Израиль возобновил полномасштабную операцию в секторе Газа. Известно, что за сутки были поражены более 200 целей. В нарушении режима прекращения огня стороны обвиняют друг друга.

Сейчас в южной части Газы ведутся ожесточенные бои. Над городом разбросали листовки, призывающие жителей перебраться дальше на юг, в город Рафах. Также по данным канала "Аль-Джазира", ЦАХАЛ штурмует города и населенные пункты на Западном берегу реки Иордан.

По данным Минздрава Газы, за сутки погибли более 180 мирных жителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все