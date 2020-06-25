Война с памятниками продолжается в США и в Европе

За минувшие сутки были свергнуты с постаментов по меньшей мере пять изваяний. В городе Мэдисон, штат Висконсин, обрушены два памятника. Причем один из них был установлен полковнику Хегу в память о подвигах, которые он совершил в сражениях с войсками рабовладельческого Юга. Еще два монумента стали жертвами вандалов в Коннектикуте и Южной Каролине. Среди пострадавших исторических деятелей опять Христофор Колумб.



В Лондоне был снят с постамента и вывезен в неизвестном направлении памятник Роберту Миллигану — шотландскому купцу и работорговцу. Вероятно, там не стали дожидаться протестов. От активности борцов с монументами пострадали исторические деятели США, Великобритании, Франции, Бельгии, Голландии и многих других стран.



