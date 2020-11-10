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Война в Нагорном Карабахе закончена. Стороны конфликта подписали мирное соглашение

Беларусь искренне приветствует решение о полном прекращении военных действий.

Как отмечено в заявлении МИД нашей страны, "отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей. Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки". Как встретили перемирие в Азербайджане и Армении - подробности в следующем материале.

Нагорный Карабах: война остановлена


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Армения: Мир и опять война

На данный момент активные боевые действия в Карабахе прекращены по всей линии соприкосновения, заявляют в Минобороны Армении.
Но в Ереване весть об окончании войны вызвала негодование. Сторонники партии "Процветающая Армения" назвали решение премьера "предательством". Ночь там прошла в обстановке протестов. Разъяренная толпа ворвалась в здание парламента: били окна, громили зал заседаний. Совершено нападение на спикера: Мирзояна вытащили из машины и избили. Позже атаковали и здание правительства. Искали премьера - не нашли…

"Мы требуем, чтобы начальник штаба Армении возглавил нашу страну на это время, чтобы война продолжилась".

А война продолжается внутри Армении, страна на пороге госпереворота. 17 политических сил требуют от премьер-министра Пашиняна уйти в отставку. На завтра назначен грандиозный митинг - на Площади Свободы в Ереване. Полиция напоминает - в стране действует военное положение. По сути, кровопролитие неизбежно.

А начиналась нынешняя власть весной 2018-го, переворот называли "бархатной революцией": Перекрывали дороги, блокировали здания, устраивали забастовки. В авангарде - как всегда молодежь. Ну и сделали Армению "снова великой".

"Та власть, которая пришла в Армению два года назад, привела Армению почти на грань катастрофы".
"Когда происходит война, нужно задать вопрос руководству страны, не армии, можно ли было избежать этой войны?"
"А более 3 тысяч погибших, за политический ущерб, за экономический ущерб, за разрушение Армении должно отвечать руководство Армении перед своим народом".

Что будет, если новый премьер Пашинян и его правительство разочаруют армян? - спрашивали еще тогда, во времена революции 2018-го. Сегодня - новые активисты - и снова от имени народа - отвечают - мы выходим на бескомпромиссную борьбу, только уже с привкусом карабахской крови.

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