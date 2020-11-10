Война в Нагорном Карабахе закончена. Стороны конфликта подписали мирное соглашение

"Мы требуем, чтобы начальник штаба Армении возглавил нашу страну на это время, чтобы война продолжилась".



А война продолжается внутри Армении, страна на пороге госпереворота. 17 политических сил требуют от премьер-министра Пашиняна уйти в отставку. На завтра назначен грандиозный митинг - на Площади Свободы в Ереване. Полиция напоминает - в стране действует военное положение. По сути, кровопролитие неизбежно.



А начиналась нынешняя власть весной 2018-го, переворот называли "бархатной революцией": Перекрывали дороги, блокировали здания, устраивали забастовки. В авангарде - как всегда молодежь. Ну и сделали Армению "снова великой".



"Та власть, которая пришла в Армению два года назад, привела Армению почти на грань катастрофы".

"Когда происходит война, нужно задать вопрос руководству страны, не армии, можно ли было избежать этой войны?"

"А более 3 тысяч погибших, за политический ущерб, за экономический ущерб, за разрушение Армении должно отвечать руководство Армении перед своим народом".



Что будет, если новый премьер Пашинян и его правительство разочаруют армян? - спрашивали еще тогда, во времена революции 2018-го. Сегодня - новые активисты - и снова от имени народа - отвечают - мы выходим на бескомпромиссную борьбу, только уже с привкусом карабахской крови.

