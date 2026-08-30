Войны стали причиной глобального дефицита пшеницы

Биржевые цены на пшеницу продолжают стремительно расти. За минувшую неделю они взлетели на 10 %, а за август - на все 20 %.

Причин несколько. Из-за украино-российского конфликта практически остановился экспорт пшеницы Черным морем. Это лишило мировой рынок приблизительно 5-7 млн т пшеницы. Резко снизились экспортные поставки из Украины и России кукурузы, ячменя, подсолнечного масла.

Между тем две эти страны обеспечивают четверть предложения зерна на мировых рынках. Подорожание пшеницы уже ударило по странам Азии и Африки, которые были главными покупателями недорогого восточноевропейского продовольствия.

Дополнительные сложности создает сокращение глобальной доступности сельхозудобрений из-за войны на Ближнем Востоке, а также санкций против Беларуси и России.