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Войны и выборы: мировую экономику ждет еще более сложный год

2024 год будет сложным для глобальной экономики - мир ждут войны и нестабильность. Такой прогноз на будущий год дают эксперты New York Times.

Среди вызовов - риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке и война в Украине. А также электоральный марафон: выборы пройдут примерно в 50 странах, включая Индию, Индонезию, Мексику, Южную Африку, США и 27 государств ЕС, а это более 2 млрд человек.

Причем во многих странах кампании пройдут на фоне роста недоверия к правительству, разделенности электората и постоянной тревоги по поводу экономических перспектив. У людей снижаются доходы и уровень жизни, растет неравенство, поэтому они скептически относятся к глобализации.

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