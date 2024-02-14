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Войны начинают не пушки, а газеты - как ЦРУ генерирует новости и рассылает в крупнейшие мировые СМИ
Войны начинают не пушки, а газеты. Известное выражение по праву можно считать слоганом одного из специфических подразделений ЦРУ. Сотрудники управления в ручном режиме формируют информационную повестку. Новости генерируют не выходя из кабинета и рассылают в крупнейшие мировые информационные агентства. Фейки на службе ведомства с первых дней его основания. Ярким примером является гражданская война в Анголе, разгоревшаяся в середине семидесятых. Если изучить газеты того времени, то можно придти к выводу, что ответственность целиком и полностью лежит на Советском Союзе. Офицер ЦРУ Джон Стокуэлл непосредственно руководил американской миссией в Анголе и рассказал о тонкостях работы своей группы.
Основная идея заключалась в том, чтобы все выглядело как агрессия России и Кубы в Анголе. Поэтому любая история, которую вы могли бы написать, продвигая эту версию, обязательно попадала в прессу. Один из моих сотрудников в оперативной группе занимался подобной работой. Он был пропагандистом, чья профессиональная деятельность заключалась в составлении историй и поиске способов их распространения в прессе.
В 1975 году США завершили сразу три военных конфликта и начали выводить свои войска и агентов из Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. В Вашингтон одновременно возвращались более тысячи сотрудников ЦРУ. Для такого количества людей в управлении не было даже табуреток. Моральный дух был на самом низком уровне. Джон Стокуэлл утверждает, что руководство центра приняло решение инициировать новый горячий конфликт, и выбор пал на Анголу.
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Они хотели провести тайную операцию, они хотели военизированного столкновения.
В итоге США вторглись в Анголу, финансируя несколько полевых командиров в регионе. Вся деятельность американских советников и их подопечных сопровождалась информационным прикрытием. Стокуэлл отправил своих пропагандистов в Великобританию, Португалию, Замбию и Заир. Вдали от поля боя они придумывали новости для группировок, которые поддерживало ЦРУ. Специалист в Замбии проявил особый энтузиазм и написал новость о том, что город Маланже был захвачен бойцами одной из группировок, которым удалось пленить 20 советских советников. Таким образом пытались продемонстрировать, что в Анголе всем заправляют русские. Сообщение об этом в информационном агентстве Reuters подхватили десятки газет. Фред Бриджленд был одним из журналистов, который написал об этом свой материал.
Много лет спустя я обнаружил, что специалист ЦРУ по дезинформации сидел в Посольстве США в Осаке и составлял коммюнике, которые не имели совершенно никакого отношения к реальности. Нужно помнить, что во время войны ты работаешь под невероятным давлением. Я проработал 4 месяца без выходных по 16 часов в день, и все, что мне было нужно, - это поток информации. Я имею в виду, что я делал то же самое во время войны на Ближнем Востоке. Я базировался в Дамаске и за первую неделю войны трижды уничтожал израильские военно-воздушные силы с помощью официальных заявлений.
Спустя некоторое время сотрудник ЦРУ в Замбии придумал куда более интересную историю. Первые полосы западных газет облетела ужасающая новость о зверствах кубинских солдат в Анголе.
По его словам, несколько кубинских солдат насиловали молодых ангольских девушек. Потом произошло сражение, в результате которого кубинское подразделение было отрезано и взято в плен. После этого жертвы смогли опознать своих насильников, был суд, и они были осуждены. Затем расстрельная команда, состоящая исключительно из женщин, казнила 17 кубинских солдат из их собственного оружия за “изнасилования и убийства”. Но там никогда не было изнасилований, там никогда не было военных действий, и кубинцы никогда не попадали в плен. Все это было выдумкой.
В гражданской войне, которую инициировал Вашингтон, погибли, по разным подсчетам, 500 тысяч человек. Поддержка ЦРУ не помогла полевым командирам добиться серьезных успехов, их подразделения были уничтожены, а уцелевшие наемники отступили. После этих событий сценаристов ЦРУ перебросили отрабатывать другие направления. Одной из показательных историй стало их участие в переизбрании Рейгана на второй срок. В день голосования администрация президента сообщила о том, что Советский Союз тайно поставил истребители в Никарагуа. Рейган выступил с разгромной критикой подобных действий, подтверждая свой имидж защитника Америки. Спустя неделю представители Белого дома опровергли информацию и заявили, что никаких самолетов не было.
Это обычное дело: обвинение попадает в заголовки газет, а опровержение - на внутренние страницы. 8 или 10 дней спустя выясняется, что МиГов не было в контейнерах, но это уже не заголовок. Итак, у нас остается общее впечатление от кричащих заголовков, появившихся неделей ранее, что Никарагуа по-прежнему представляет огромную опасность для США.
Формирование ложных образов, опасений и тревог через описание несуществующих событий - один из основных инструментов ЦРУ в продвижении национальных интересов США по всему миру.
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