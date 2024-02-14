Много лет спустя я обнаружил, что специалист ЦРУ по дезинформации сидел в Посольстве США в Осаке и составлял коммюнике, которые не имели совершенно никакого отношения к реальности. Нужно помнить, что во время войны ты работаешь под невероятным давлением. Я проработал 4 месяца без выходных по 16 часов в день, и все, что мне было нужно, - это поток информации. Я имею в виду, что я делал то же самое во время войны на Ближнем Востоке. Я базировался в Дамаске и за первую неделю войны трижды уничтожал израильские военно-воздушные силы с помощью официальных заявлений.

Фред Бриджленд, британский писатель и биограф (1986 год)