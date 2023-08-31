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Войска Буркина-Фасо будут отправлены в Нигер
Африканские страны объединяются в борьбе с колониализмом. Правительство Буркина-Фасо одобрило законопроект об отправке военного контингента страны в Нигер в целях предотвращения терроризма. Однако реальная причина кроется, скорее, в другом: после военного переворота в Нигере страны ЭКОВАС ввели против страны жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить свергнутого президента, пригрозив применением силы. В ответ власти Буркина-Фасо и Мали заявили, что намерены считать любую военную интервенцию в соседнюю страну объявлением войны в свой адрес и пообещали принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера.
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