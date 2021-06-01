Войска быстрого реагирования НАТО продолжают подготовку в Румынии

Объединенная оперативная группа принимает участие в учениях "Стойкий защитник - 2021". Задействованы более 9 тысяч военнослужащих из 20 стран - членов альянса. Усиление военного присутствия сопровождается учениями ВМС в черноморском бассейне. Ранее министр иностранных дел Румынии заявил, что НАТО должно "продвигать свои ценности в регионе".