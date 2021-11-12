Войска Польши переводят в повышенную готовность

Польшаперевела все свои вооруженные силыв состояние повышенной боевой готовности. Об этом наканунев телеобращении заявил президент страны Анджей Дуда. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там "полной поддержкой и пониманием". Впрочем, ничего другого от стран, прикрывавшихся "общими интересами" во время бомбежки Ирака и Афганистана, ожидать и не следовало.