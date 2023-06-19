Войска Уганды преследуют исламских ополченцев, напавших накануне на школу. Они убили 38 детей, троих взрослых и похитили девушек. 8 человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Соболезнование лидеру Уганды, родным и близким погибших направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: безжалостное убийство невинных детей - преступление, которому никогда не будет никакого прощения. И выразил уверенность, что организаторы ужасного поступка не избегут заслуженного наказания.