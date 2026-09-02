ВОЗ: Эпидемия Эболы в ДРК стала самой быстроразвивающейся в истории

Нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой быстроразвивающейся в истории и второй по масштабу. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, большинство смертей продолжает регистрироваться в сообществах, а отсутствие безопасных похорон способствует распространению вируса. Также глава ВОЗ сообщил, что есть цепочки передачи вируса, о которых медики не знают. И пока это не изменится, эпидемия будет продолжаться.

На данный момент от лихорадки Эбола в ДРК скончались уже более 3 тыс. человек, число заражений превышает 6 тыс.