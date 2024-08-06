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ВОЗ: более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже

Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Париже - сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности пока не приводятся, как и не сообщается о мерах, принятых в связи с ситуацией.

Напомним, всплеск COVID-19 был зафиксирован во Франции в преддверии Олимпиады. В связи с этим власти страны и ВОЗ рекомендовали носить маски в людных местах, а при наличии симптомов избегать контактов с другими людьми.

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