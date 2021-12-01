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ВОЗ будет определять меры в борьбе с COVID-19 для каждого государства
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по заключению международного соглашения о предотвращении и контроле над пандемиями. На собрании выступил и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. По итогам сессии начнут разработку международной конвенции. Так, ВОЗ обретет исключительное право объявлять пандемию в масштабах планеты. Организация будет определять формы помощи отдельным государствам, а также необходимость ограничений в каждой стране.
Омикрон-штамм: новые риски?
Сейчас все пристально следят за новым штаммом коронавируса - "омикроном". В ВОЗ заявили, что не видят потребности в новой вакцине. Международные специалисты считают, что нужна лишь небольшая доработка нынешних препаратов. Врачи из ЮАР сообщают, что "омикрон" имеет почти такие же проявления, как грипп, а тяжесть протекания болезни меньше, чем при классическом COVID. "Омикрон" выявлен почти в половине стран ЕС. В антилидерах остаются государства Прибалтики. В Литве даже ввели обязательный масочный режим в школах, что вызвало резкое недовольство родителей. Польша с 13 декабря начнет вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет.
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