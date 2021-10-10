3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВОЗ: Человечество преодолело 60 % пути в борьбе с COVID-19
Человечество преодолело60 % путив борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в ВОЗ. Специалисты также отметили, что впереди могут встретиться неожиданные преграды. Огромный разрыв в охвате населения вакцинацией в разных странах и различные мутации вируса усугубляют ситуацию. Поэтому прогнозировать сроки завершения пока невозможно. На данный момент число заболевших коронавирусом в мире превысило 238 миллионов человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов