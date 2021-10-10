ВОЗ: Человечество преодолело 60 % пути в борьбе с COVID-19

Человечество преодолело60 % путив борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в ВОЗ. Специалисты также отметили, что впереди могут встретиться неожиданные преграды. Огромный разрыв в охвате населения вакцинацией в разных странах и различные мутации вируса усугубляют ситуацию. Поэтому прогнозировать сроки завершения пока невозможно. На данный момент число заболевших коронавирусом в мире превысило 238 миллионов человек.