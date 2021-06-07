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ВОЗ: человечеству придется научиться жить с вирусом COVID-19

COVID-19останется с человечеством надолго. Об этом снова заявили в ВОЗ. Людям придется научиться жить с вирусом и не удивляться возникновению новых штаммов, пояснили в организации. Число случаев заражения COVID в мире превысило 174 млн.

Тем временем Испания сегодня открывается для всех вакцинированных туристов. Правительствомодобрены четыре препарата, российский "Спутник V" в список пока не входит.

Израиль и вовсе планирует отменить даже масочный режим. С 15 июня ношение масок останется обязательным лишь в школах, так как подростков и детей в стране прививают в последнюю очередь.


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