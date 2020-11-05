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ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за сутки возросло более чем на 430 тысяч
На первом месте по-прежнему США, затем идут Индия и Бразилия. Одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран - Перу - также в лидерах по смертности.
Протест медиков в Перу
Медики страны требуют защиты своих интересов и поддержки у правительства, десятки работников вышли на улицы Лимы. В ответ полиция из водомета разогнала акцию протеста. К слову, в Греции к году тюрьмы приговорили учительницу, работавшую в школе без маски. Правительства стран Европы вводят полные или частичные локдауны. С субботы ужесточаются ограничения в Польше. Также с 7 ноября вводит общенациональный локдаун Литва.
Сегодня же карантин начинается в Великобритании - палата общин британского парламента поддержала соответствующий законопроект
Продлится карантин до 2 декабря. К этой дате премьер Джонсон обещает найти выход из пандемии. Пока же гражданам рекомендовано работать из дома, отказаться от поездок, не пользоваться общественным транспортом. Число выявленных случаев за сутки в Великобритании превысило 25 тысяч. В последний день перед карантином в магазинах и барах британской столицы наблюдали небывалый ажиотаж.
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