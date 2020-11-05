ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за сутки возросло более чем на 430 тысяч

На первом месте по-прежнему США, затем идут Индия и Бразилия. Одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран - Перу - также в лидерах по смертности.





Протест медиков в Перу

Медики страны требуют защиты своих интересов и поддержки у правительства, десятки работников вышли на улицы Лимы. В ответ полиция из водомета разогнала акцию протеста. К слову, в Греции к году тюрьмы приговорили учительницу, работавшую в школе без маски. Правительства стран Европы вводят полные или частичные локдауны. С субботы ужесточаются ограничения в Польше. Также с 7 ноября вводит общенациональный локдаун Литва.

Сегодня же карантин начинается в Великобритании - палата общин британского парламента поддержала соответствующий законопроект