ВОЗ: если не консолидировать усилия, мир столкнется с новым вирусом

ВОЗ призывает мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии. Если страны не смогут консолидировать усилия, то планета неизбежно встретится с новым вирусом, натиск которого уже не сможет сдержать.



Заявления небезосновательны. С начала пандемии коронавирусом заразились более 245 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются Индия, Бразилия и США. В Европе опубликовали список стран, опасных для путешествий из-за эпидситуации. Туристам рекомендуют избегать поездок в Хорватию, Бельгию и Ирландию. Помимо этого, в красной зоне путешественников находятся все страны Прибалтики, Румыния, Нидерланды, часть Норвегии и Чехии.

