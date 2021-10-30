ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ВОЗ: если не консолидировать усилия, мир столкнется с новым вирусом

ВОЗ призывает мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии. Если страны не смогут консолидировать усилия, то планета неизбежно встретится с новым вирусом, натиск которого уже не сможет сдержать.

Заявления небезосновательны. С начала пандемии коронавирусом заразились более 245 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются Индия, Бразилия и США. В Европе опубликовали список стран, опасных для путешествий из-за эпидситуации. Туристам рекомендуют избегать поездок в Хорватию, Бельгию и Ирландию. Помимо этого, в красной зоне путешественников находятся все страны Прибалтики, Румыния, Нидерланды, часть Норвегии и Чехии.


Т. Гебрейесус: Пандемия COVID-19 еще далека от завершения

Тедрос Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все