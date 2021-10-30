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ВОЗ: если не консолидировать усилия, мир столкнется с новым вирусом
ВОЗ призывает мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии. Если страны не смогут консолидировать усилия, то планета неизбежно встретится с новым вирусом, натиск которого уже не сможет сдержать.
Заявления небезосновательны. С начала пандемии коронавирусом заразились более 245 миллионов человек. Лидерами по заболеваемости остаются Индия, Бразилия и США. В Европе опубликовали список стран, опасных для путешествий из-за эпидситуации. Туристам рекомендуют избегать поездок в Хорватию, Бельгию и Ирландию. Помимо этого, в красной зоне путешественников находятся все страны Прибалтики, Румыния, Нидерланды, часть Норвегии и Чехии.
Т. Гебрейесус: Пандемия COVID-19 еще далека от завершения
Тедрос Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:
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