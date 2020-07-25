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ВОЗ фиксирует рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Свыше 284 тысяч человек. Всего заразились более 15 миллионов. Умерли свыше 628 тысяч. По-прежнему самая напряженная ситуация в Северной и Южной Америке. В Израиле за прошедшие сутки зафиксировали более 2 тысяч новых случаев заражения. Показатели для страны, по словам специалистов, рекордно высокие. При этом власти Израиля решили не возобновлять жесткие ограничительные меры, так как новое закрытие экономики неизбежно ударит по системе здравоохранения.
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