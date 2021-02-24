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ВОЗ фиксирует тенденцию к снижению числа летальных исходов из-за коронавируса
Количество умерших сократилось на 20 % по сравнению с предыдущей неделей.
Германия лидирует по COVID-смертности
Но отдельные страны бьют тревогу с новой силой. Германия из-за резкого роста смертности с конца 2020 года поднялась на девятое место в мире. Сейчас в стране умирают около 500 человек каждый день.
А Чехия за последние семь дней стала худшей в мире по борьбе с коронавирусом. Там с февраля растет число инфицированных. На миллион жителей приходится 884 случая COVID. При этом в больницах в отделениях интенсивной терапии не хватает коек. Обязательны респираторы, а до конца месяца в стране введен режим ЧП.
Власти Украины отыскали доступную вакцину
Правда, долгожданный препарат предоставила не Европа, в которую Украина так стремится и на поддержку которой так надеется. И не США, которые обещают помогать Киеву, но только не тогда, когда речь идет о здоровье рядовых украинцев. Вакцину "Кови-шилд" им предоставила Индия. Эффективность препарата оценивают в 63 %.
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