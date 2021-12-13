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ВОЗ: свыше полумиллиарда человек оказались на грани нищеты из-за пандемии коронавируса
Свыше полумиллиарда человек оказались на грани нищетыиз-за пандемии, отмечают в ВОЗ.Причина этому - недостатки в организации национальных систем здравоохранения.Во многих государствах гражданам приходится оплачивать лечение из собственного кармана, что лишает людей последних средств к существованию. Чрезмерное напряжение медицинских структур привело к тому, что теперь практически перестало уделяться внимание борьбе с туберкулезом.
Великобритания столкнулась с резким ростом числа заражений штаммом "омикрон": в этой связи в стране повысили уровень эпидемической опасности, рекомендовали гражданам перейти на удаленный режим работы, а маски советуют носить всюду, включая закрытые помещения.
Борис Джонсон собирается выступить с обращением к нации: как можно скорее сделать так называемый бустерный укол.Устойчиво высокой остается заболеваемость в Евросоюзе: показатели Франции и Германии остаются близки к рекордным, не идет на спад число заболеваний в Прибалтике. Однако власти здесь не готовы вводить на период праздников жесткий локдаун: говорят лишь о возможности ограничений на проведение массовых мероприятий.
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