ВОЗ: количество новых заражений COVID-19 в мире постепенно уменьшается

Число случаев заражения COVID в мире за неделю снизилось на 12 %. А количество новых жертв вируса - на 5 %. Такими данными поделилась ВОЗ. К слову, за прошедшиесутки коронавирусом заразились более 515 тысяч человек по всему миру. Более 55 % из них пришлись на регион Юго-Восточной Азии, где печальным лидером остается Индия.