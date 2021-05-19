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ВОЗ: количество новых заражений COVID-19 в мире постепенно уменьшается

Число случаев заражения COVID в мире за неделю снизилось на 12 %. А количество новых жертв вируса - на 5 %. Такими данными поделилась ВОЗ. К слову, за прошедшиесутки коронавирусом заразились более 515 тысяч человек по всему миру. Более 55 % из них пришлись на регион Юго-Восточной Азии, где печальным лидером остается Индия.

Тем временем Франция делает решительные шаги в снятии ограничений. С сегодняшнего дня после долгих дней локдауна открываются террасы кафе, баров и ресторанов, а также магазины товаров не первой необходимости. Возобновляют работу театры и кинотеатры - правда, заполняемость пока не должна превышать 35 %. На 2 часа сокращается и комендантский час - теперь он будет начинаться с 9 вечера.


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