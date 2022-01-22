ВОЗ: количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 млн человек

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 340 миллионов -сообщает ВОЗ. В Великобритании, несмотря на высокий уровень распространения инфекции, решили пойти на ослабление ограничений, поскольку нагрузка на больницы снизилась - новые пациенты чаще болеют в легкой форме.



В Соединенном Королевстве отменяют режим ЧП и обязательное ношение масок. Медики тем временем сообщили: обнаружен новый подвид "омикрон"-штамма. По предварительным данным, он распространяется с еще большей скоростью, чем основной вариант.



Отменяет масочный режим и Франция - вместо этого в общественных местах будут требовать вакцинные паспорта. Результатов ПЦР-теста уже будет недостаточно. Оказывается давление на невакцинированных в Италии - там от работы отстранены почти 2 тысячи медиков, так как они не сделали прививки против COVID-19.