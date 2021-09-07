ВОЗ констатирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

На 15 % снизилась заболеваемость COVID в мире в начале сентября. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее заметно это в странах Южной Америки и Южной Азии. В Европе ситуация неоднородная, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции увеличились до максимальных. Как отмечают специалисты, ситуация ухудшается как там, где долгое время сохранялся карантин, так и в странах, где не вводились строгие ограничения.