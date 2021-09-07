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ВОЗ констатирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

На 15 % снизилась заболеваемость COVID в мире в начале сентября. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее заметно это в странах Южной Америки и Южной Азии. В Европе ситуация неоднородная, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции увеличились до максимальных. Как отмечают специалисты, ситуация ухудшается как там, где долгое время сохранялся карантин, так и в странах, где не вводились строгие ограничения.

Очередная жертва испорченной вакцины Moderna в Японии

Например, в Японии полностью привита почти половина населения, но власти задумались о внедрении "паспортов вакцинации" для посетителей магазинов. За подтверждение факта прививки обещают скидки и поощрительные услуги. Не менее важная задача - следить за качеством вакцин. Так, в Японии подтвержден третий случай смерти от препарата Moderna. 40-летний пациент получил прививку из отозванных партий вакцины, в которых обнаружили примеси металлической крошки.

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