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ВОЗ: Коронавирус не мог быть вызван утечкой из лаборатории
ВОЗ продолжает выдвигать гипотезы распространения COVID-19. Причиной, вызвавшей коронавирус, не могла стать утечка из лаборатории, утверждает глава группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане. Но есть еще три версии передачи инфекции человеку: от животного, промежуточного звена или замороженных продуктов. Специалисты не исключают, что коронавирус мог первоначально распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии с помощью летучих мышей, а позже попасть на ферму с дикими животными. Дальнейшее распространение он получил на рынке в Ухане.
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