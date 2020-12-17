ВОЗ: Локдаун - не лучшее решение

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал локдаун в Украине не лучшим решением в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет РБК-Украина. Клюге заявил, что весенний карантин нанес большой ущерб жителям многих стран, так как был введен без учета их потребностей. Он отметил, что локдаун приводит к потере дохода у населения. Также страдают люди с инвалидностью или другими заболеваниями.