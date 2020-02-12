ВОЗ назвала COVID-19 угрозой обществу номер один

В Китае число жертв коронавируса возросло. Умерли более 1 100 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев приходится на провинцию Хубэй. При этом выздоровели 4 740 человек. Помимо КНР коронавирус зафиксирован более чем в 20 странах.В китайском Ухани медики стараются подбодрить пациентов. Танцы под бойкие ритмы в госпитале начали медсестры.







Последствия коронавируса для экономики

Существуют опасения, что ситуация с COVID-19 может негативно сказаться на мировой экономике. В Поднебесной остаются закрытыми все крупные предприятия. Внеплановый отпуск продлен минимум до конца этой недели. Простаивают заводы автоконцернов, таких как "Фольксваген" и БМВ, не работают магазины "Эппл" и "Сяоми".