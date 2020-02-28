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ВОЗ не исключает пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена стремительным распространением Covid-19и предупреждает о вероятности пандемии. За последние сутки Covid-19 добрался до Нидерландов, Литвы, Новой Зеландии, Мексики, Сан-Марино и Нигерии. В Японии зафиксирован повторный случай. За сутки вирус в мире унес 57 жизней, число инфицированных превышает 83 тысячи.

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