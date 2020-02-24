ВОЗ не зафиксировала мутаций коронавируса

Международная команда экспертов ВОЗ, посетившая Китай, не обнаружила значимых мутаций коронавируса COVID-19. Вместе с тем в КНР зафиксировано 195 случаев повторного заражения. А национальная комиссия здравоохранения сообщила, что заражены более 3 тысяч медработников.





Первый случай заражения коронавирусом отмечен сегодня в Ираке.

Заболел иранский студент, прибывший в Ирак еще до закрытия границы с соседней страной. В самом Иране подтвержден уже 60 случай коронавируса.

Италия из-за коронавируса ввела карантин в 12 городах

В Европе же эпицентром тревожных новостей стала Италия. Там 12 городов на карантине, зараженных более 200, сообщается о 5 погибших. К прибывающим из Италии за рубежом повышенное внимание.

Власти Маврикии запретили высадку пассажиров рейса Alitalia.