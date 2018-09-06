ВОЗ опубликовала рейтинг самых ленивых стран мира

Рейтинг самых ленивых стран мира опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Исследователи бьют тревогу: в XXI веке 27,5 % населения Земли подвержены проблемам со здоровьем из-за малоподвижного образа жизни. Всего в списке - 168 государств. Возглавил рейтинг Кувейт - там ленятся почти 70 % жителей. Для сравнения в Беларуси диван спорту предпочитают всего 14 %!