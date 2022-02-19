ВОЗ отмечает общее снижение заболеваемости коронавирусом, государства постепенно снимают ограничения

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 422 миллионов человек. Но ВОЗ отмечает общее снижение заболеваемости. Страны не могут позволить себе постоянно находиться в локдауне. Все больше государств постепенно снимают ограничения. Преимущественно для привитых.