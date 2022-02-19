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ВОЗ отмечает общее снижение заболеваемости коронавирусом, государства постепенно снимают ограничения
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 422 миллионов человек. Но ВОЗ отмечает общее снижение заболеваемости. Страны не могут позволить себе постоянно находиться в локдауне. Все больше государств постепенно снимают ограничения. Преимущественно для привитых.
В Бельгии заработали ночные клубы. Известие вызвало ажиотаж среди молодежи. Брюссельские увеселительные заведения встречали субботу с огромными очередями на входе.
Бориса Джонсона призывают уйти в отставку
В Великобритании на фоне вечеринок Бориса Джонсона растут антиправительственные настроения. Накануне десятки активистов собрались на Даунинг-стрит. Толпа у здания правительства призывает премьер-министра уйти в отставку.
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