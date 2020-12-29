ВОЗ предупреждает о новых штаммах коронавируса

Сегодня в мире количество зараженных COVID превышает 81 с половиной миллион. Далеки от оптимизма и ожидания Всемирной организации здравоохранения, которая предупреждает, что в 2021 планету ждет знакомство с новыми штаммами коронавируса.





Трагедия в бельгийском доме престарелых

Несмотря на жесткие локдауны в Европе, не обходится без трагических инцидентов. В бельгийском Моле скончались уже 24 постояльца и сотрудника дома престарелых. Они заразились коронавирусом от волонтера.

В Германии 8 пациентов получили пятикратные дозы вакцины

Массовая вакцинация идет в Евросоюзе, США, Мексике и Великобритании. В Германии новый неприятный инцидент, связанный с кампанией. Накануне восьми гражданам сделали уколы с пятикратным превышением дозы активного вещества. Пока негативных симптомов нет, но врачи с тревогой следят за состоянием пациентов.

Протесты в Мадриде

Местные медработники в Мадриде под лозунгом "Великий цирк здоровья" устроили акцию протеста. Они требуют большего финансирования своего сектора. Демонстранты, одетые в белые халаты, лежали на асфальте, символизируя пациентов, больных COVID-19. По словам активистов, чиновникам экономика важнее здоровья, службы неотложной и первичной медпомощи страдают из-за нехватки кадров. Общее число зараженных с начала эпидемии в Испании приближается к двум миллионам, количество смертельных случаев уже превысило 50 тысяч человек.

Украина обратилась за вакциной к Китаю