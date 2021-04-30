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ВОЗ предупреждает об опасности раннего снятия ограничений
Число зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 151 миллион. Индия вновь обновила рекорд - более 380 тысяч заболевших в сутки. Умерших свыше 200 тысяч. Чтобы помочь больницам, японские автопроизводители остановили работу своих заводов в Индии и направили освободившийся кислород в больницы. Крайне тяжелой остается ситуация и в Бразилии. Здесь число погибших от COVID-19 превышает 400 тысяч.
В Европе заболеваемость начинает снижаться. С начала мая Франция разрешит поездки между регионами, а к концу месяца откроются магазины и рестораны при соблюдении санитарных правил. Также собираются ослабить карантинные меры Португалия и Ирландия. Всемирная организация здравоохранения, однако, предупредила, что слишком поспешное снятие ограничительных мер может вновь привести к вспышке заболеваемости.
Не спешит открываться Турция, локдаун там продлится до 17 мая. Жесткий карантин ввела Южная Корея. А Таиланд с 1 мая возвращает 14 дней карантина для прибывающих и вводит новые ограничения.
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