ВОЗ предупреждает об опасности раннего снятия ограничений

Число зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 151 миллион. Индия вновь обновила рекорд - более 380 тысяч заболевших в сутки. Умерших свыше 200 тысяч. Чтобы помочь больницам, японские автопроизводители остановили работу своих заводов в Индии и направили освободившийся кислород в больницы. Крайне тяжелой остается ситуация и в Бразилии. Здесь число погибших от COVID-19 превышает 400 тысяч.

В Европе заболеваемость начинает снижаться. С начала мая Франция разрешит поездки между регионами, а к концу месяца откроются магазины и рестораны при соблюдении санитарных правил. Также собираются ослабить карантинные меры Португалия и Ирландия. Всемирная организация здравоохранения, однако, предупредила, что слишком поспешное снятие ограничительных мер может вновь привести к вспышке заболеваемости.