3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВОЗ: преодолеть пандемию поможет справедливая вакцинация
А сейчас к теме COVID. Число заболевших в мире превысило 238 миллионов. По информации ВОЗ, производство вакцин сейчас составляет почти полтора миллиарда доз в месяц. Этого достаточно для иммунизации 70 % населения планеты.
В Сингапуре запретили непривитым посещать заведения общепита и торговые центры
Правительства усиливают меры по массовой вакцинации. Подходы у каждого свои. В Сингапуре власти запретили непривитым посещать заведения общепита и торговые центры.
В Нью-Дели невакцинированных сотрудников госучреждений отстранят от работы
В Нью-Дели невакцинированных сотрудников госучреждений отстранят от работы. И это притом, что через неделю Индия начинает принимать чартерные рейсы. А с 15 ноября все туристические.
В Париже предъявлены обвинения подозреваемым в подготовке атак на центры вакцинации
В Париже предъявлены обвинения подозреваемым в подготовке атак на центры вакцинации. Известно, что все задержанные по делу близки к ультраправым организациям, которые выступают за "народный госпереворот" во Франции и ряде других стран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе