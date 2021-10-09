ВОЗ: преодолеть пандемию поможет справедливая вакцинация

А сейчас к теме COVID. Число заболевших в мире превысило 238 миллионов. По информации ВОЗ, производство вакцин сейчас составляет почти полтора миллиарда доз в месяц. Этого достаточно для иммунизации 70 % населения планеты.

В Сингапуре запретили непривитым посещать заведения общепита и торговые центры

Правительства усиливают меры по массовой вакцинации. Подходы у каждого свои. В Сингапуре власти запретили непривитым посещать заведения общепита и торговые центры.

В Нью-Дели невакцинированных сотрудников госучреждений отстранят от работы

В Нью-Дели невакцинированных сотрудников госучреждений отстранят от работы. И это притом, что через неделю Индия начинает принимать чартерные рейсы. А с 15 ноября все туристические.

В Париже предъявлены обвинения подозреваемым в подготовке атак на центры вакцинации