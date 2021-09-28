Справедливое и рациональное распределение вакцин. ВОЗ призвала развитые страны соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию. Некоторые государства продолжают предлагать своим гражданам ввести дополнительную дозу препарата. При этом, к примеру, в Африке 90 % жителей остаются непривитыми от COVID-19. Поэтому, несмотря на все усилия стран, коронавирус все еще быстрее мировых темпов вакцинации.

Это приводит к росту новых случаев болезней. В Великобритании за минувшие сутки инфекцию зафиксировали у почти 38 тысяч человек, а общее число заболевших в стране превысило 7 миллионов 700 тысяч.

США, несмотря на то, что там привито уже более половины населения, все еще остается лидером по числу заболевших. В Нью-Йорке приняли новые правила - теперь для того, чтобы работать в школе или медучреждении, сотрудники обязательно должны быть привитыми. А чтобы посетить ресторан, жители города обязаны предоставить паспорт вакцинации. Это устраивает далеко не всех. В городе вспыхнули акции протеста.