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ВОЗ призвала развитые страны соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию
Справедливое и рациональное распределение вакцин. ВОЗ призвала развитые страны соблюдать мораторий на бустерную вакцинацию. Некоторые государства продолжают предлагать своим гражданам ввести дополнительную дозу препарата. При этом, к примеру, в Африке 90 % жителей остаются непривитыми от COVID-19. Поэтому, несмотря на все усилия стран, коронавирус все еще быстрее мировых темпов вакцинации.
Это приводит к росту новых случаев болезней. В Великобритании за минувшие сутки инфекцию зафиксировали у почти 38 тысяч человек, а общее число заболевших в стране превысило 7 миллионов 700 тысяч.
США, несмотря на то, что там привито уже более половины населения, все еще остается лидером по числу заболевших. В Нью-Йорке приняли новые правила - теперь для того, чтобы работать в школе или медучреждении, сотрудники обязательно должны быть привитыми. А чтобы посетить ресторан, жители города обязаны предоставить паспорт вакцинации. Это устраивает далеко не всех. В городе вспыхнули акции протеста.
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