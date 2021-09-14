ВОЗ раскритиковала страны за неравномерное распределение вакцин

"Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин - пятно на коллективной совести", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Ведь из более чем 5 с половиной миллиардов введенных доз вакцин почти 80 % приходится на страны с высоким уровнем доходов. Тедрос Гебрейесус напомнил о своем призыве к мировому сообществу ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца года. Глава ВОЗ отметил - самый быстрый способ преодоления пандемии в том, чтобы вакцинировать наиболее подвергающееся риску население во всех странах и работать над минимизацией распространения вируса. Ранее американские ученые выяснили, что непривитые от коронавируса люди при заражении умирают в 11 раз чаще и в четыре с половиной раза чаще заражаются.