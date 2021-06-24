ВОЗ рекомендовала вакцинацию детей от 12 лет

Эксперты ВОЗ пришли к мнению, что вакцину от COVID-19 теперь можно использовать для детей от 12 лет. Хотя подростки переносят COVID-19 легче взрослых, в последнее время они стали чаще заражаться коронавирусом. В Москве, к примеру, в июле начнутся клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей 12-17 лет.