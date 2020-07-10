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ВОЗ: Ситуация с COVID-19 в мире не улучшается
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ситуация с COVID-19 в мире не улучшается, и большинству государств пока не удалось взять ситуацию под контроль. При этом в ряде регионов Европы ситуация улучшается. Так в больнице итальянского города Бергамо заявили, что в первый раз с момента начала пандемии в отделении интенсивной терапии не осталось ни одного пациента с коронавирусом.
При этом в Румынии за 24 часа инфекция выявлена у более чем 600 человек. А правительство испанских Балеарских островов сделало обязательным ношение защитных масок на территории всего автономного сообщества.
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