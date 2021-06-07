ВОЗ советует готовиться к возникновению новых штаммов COVID

Эксперты в области медицины дают неутешительные прогнозы. "COVID-19 останется с человечеством надолго", - об этом снова заявили в ВОЗ. Число случаев заражения ковидом в мире с начала пандемии превысило 174 миллиона. "Людям придется не удивляться возникновению новых штаммов и научиться жить с вирусом", - говорят эксперты. Для того чтобы себя обезопасить, необходима массовая вакцинация.