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ВОЗ советует готовиться к возникновению новых штаммов COVID

Эксперты в области медицины дают неутешительные прогнозы. "COVID-19 останется с человечеством надолго", - об этом снова заявили в ВОЗ. Число случаев заражения ковидом в мире с начала пандемии превысило 174 миллиона. "Людям придется не удивляться возникновению новых штаммов и научиться жить с вирусом", - говорят эксперты. Для того чтобы себя обезопасить, необходима массовая вакцинация.

Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины "Спутник V". Старт работам был дан накануне - 4 июня. А сегодня правительство заявило, что в ближайшем будущем Сербия надеется продавать другим государствам произведенный на территории страны российский препарат.

Разрешить въезд на свою территорию привившимся "Спутником" планируют власти Словакии. В самой республике применение препарата стартовало сегодня. К выходным вакцинация российским "Спутником" - в остальных краях Словакии.


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