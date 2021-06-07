3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВОЗ советует готовиться к возникновению новых штаммов COVID
Эксперты в области медицины дают неутешительные прогнозы. "COVID-19 останется с человечеством надолго", - об этом снова заявили в ВОЗ. Число случаев заражения ковидом в мире с начала пандемии превысило 174 миллиона. "Людям придется не удивляться возникновению новых штаммов и научиться жить с вирусом", - говорят эксперты. Для того чтобы себя обезопасить, необходима массовая вакцинация.
Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины "Спутник V". Старт работам был дан накануне - 4 июня. А сегодня правительство заявило, что в ближайшем будущем Сербия надеется продавать другим государствам произведенный на территории страны российский препарат.
Разрешить въезд на свою территорию привившимся "Спутником" планируют власти Словакии. В самой республике применение препарата стартовало сегодня. К выходным вакцинация российским "Спутником" - в остальных краях Словакии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все