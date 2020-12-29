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ВОЗ: В 2021 году нас ждут новые штаммы COVID-19
Количество зараженных COVID в мире превысило 81,5 миллион. Глава ВОЗ поделился прогнозами на будущий год. Он далек от оптимизма: в 21-м планету ждет знакомство с новыми штаммами коронавируса. Впадать в панику, впрочем, не стоит: мутации протекают медленно и являются незначительными, так что, полагают вирусологи, COVID более смертоносным вряд ли станет.
В Германии 8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины
Продолжается массовая вакцинация в Евросоюзе, США, Мексике и Великобритании. В Германии случился ряд неприятных инцидентов. Накануне восьми гражданам сделали уколы с пятикратным превышением дозы активного вещества. Пока никаких негативных симптомов нет, но врачи следят за состоянием людей с тревогой.
На юге Германии обнаружили тысячу доз пришедшего в негодность препарата компании "Пфайзер". Вероятно, он испортился в процессе транспортировки - вакцина капризна и должна храниться при минус 70 градусах.
Германии угрожают крайне правые COVID-диссиденты
Тем временем один из руководителей офиса защиты конституции сделал тревожное заявление. По его словам, главная угроза Германии сейчас - ультраправые COVID-скептики. Эти люди ставят под угрозу устойчивость госсистемы тем, что сомневаются в существовании коронавируса и в необходимости делать прививки.
Украина обратилась за вакциной к Китаю
А пока Европа прививается, Украина ищет вакцину, которая позволила бы защитить граждан от коронавируса. От российской "Спутник V" страна отказалась после того, как посол США категорически запретил этот препарат покупать. Из Европы поставки пока не обещают: свободная вакцина там появится, видимо, не раньше 22 года. В этой связи официальный Киев обратился за помощью к Китаю: там тоже разработаны сразу несколько вакцин.
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