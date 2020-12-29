ВОЗ: В 2021 году нас ждут новые штаммы COVID-19

Количество зараженных COVID в мире превысило 81,5 миллион. Глава ВОЗ поделился прогнозами на будущий год. Он далек от оптимизма: в 21-м планету ждет знакомство с новыми штаммами коронавируса. Впадать в панику, впрочем, не стоит: мутации протекают медленно и являются незначительными, так что, полагают вирусологи, COVID более смертоносным вряд ли станет.

В Германии 8 человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины

Продолжается массовая вакцинация в Евросоюзе, США, Мексике и Великобритании. В Германии случился ряд неприятных инцидентов. Накануне восьми гражданам сделали уколы с пятикратным превышением дозы активного вещества. Пока никаких негативных симптомов нет, но врачи следят за состоянием людей с тревогой.

На юге Германии обнаружили тысячу доз пришедшего в негодность препарата компании "Пфайзер". Вероятно, он испортился в процессе транспортировки - вакцина капризна и должна храниться при минус 70 градусах.

Германии угрожают крайне правые COVID-диссиденты

Тем временем один из руководителей офиса защиты конституции сделал тревожное заявление. По его словам, главная угроза Германии сейчас - ультраправые COVID-скептики. Эти люди ставят под угрозу устойчивость госсистемы тем, что сомневаются в существовании коронавируса и в необходимости делать прививки.

Украина обратилась за вакциной к Китаю