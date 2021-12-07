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ВОЗ: В мире от "омикрона" не зафиксировано ни одного летального случая

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен уже в десятках стран. Медики опасаются, что новый вариант окажется более заразным и даже способным обходить иммунитет от вакцины. При этом ВОЗ заявляет, что пока в мире от "омикрона" не зафиксировано ни одного летального исхода.

"Омикрон" может стать живой вакциной

Некоторые ученые и вовсе заявляют, что новый штамм может стать живой вакциной. В процессе эволюции вирус стал менее патогенным, но более заразным. А люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

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